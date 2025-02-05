Çanakkale’nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Biga ilçesinde Demans Hastası olduğu öğrenilen Ahmet Kemal Engin (69), 21 Ocak’ta kaldığı huzurevinden ayrıldı. Geriye dönmemesi üzerine ailesine bilgi verildi. Ahmet Kemal Engin’in ailesi polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ahmet Kemal Engin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün akşam saatlerinde Biga ilçesi Huzurevi ile Havdan köyü arasında ormanlık alanda Ahmet Kemal Engin’in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Engin’in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.