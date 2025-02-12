Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Gübre Denetimi Seferberliği kapsamında 15 gübre üreticisi ve 205 gübre dağıtıcı denetlendi. Etiket ve bandrol kontrolü, ambalaj bütünlüğü, istif yüksekliği, satış yeri ve depolama şartları, torba veya çuvallı gübrelerin altında palet olup olmadığı denetlenerek, içerik kontrolü yapılmak üzere 1166 gübreden numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatı ile hem üreticilerin taklit ve tağşiş gübrelerden korunarak güvenilir gübreye erişimi hem de sağlıklı ve verimli üretimi sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 3 Şubat tarihinde eş zamanlı olarak başlatılan, Gübre Denetim Seferberliği kapsamında Çanakkale’de faaliyet gösteren 15 gübre üreticisi ve 205 gübre dağıtıcı bayii denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren’in de eşlik ettiği denetimlerde il ve ilçe Tarım Müdürlüklerinde görevli toplam 32 gübre denetçi personeli görev aldı.

Seferberlik kapsamında yapılan denetimlerde, 1166 adet etiket ve bandrol kontrolü, ambalaj bütünlüğü, istif yüksekliği, satış yeri ve depolama şarları, kamera sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihleri, uyarıcı tabelaların görünürlüğü ile torba veya çuvallı gübrelerin altında palet olup olmadığı denetlenerek içerik kontrolü yapılmak üzere numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları doğrultusunda gerek alanda gerekse bayi ve üretici bazında gübre denetimleri aralıksız devam edeceği belirtildi.