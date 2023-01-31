Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde B.I isimli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada 120 adet üstünde figürler bulunan sikke,112 adet metal objeler, 12 adet Çanakkale Savaşlarından kaldığı değerlendirilen boş kovanlar bulunarak, el konuldu.

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 120 adet üstünde figürler bulunan sikke ve 112 adet metal objeler ele geçirildi.

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