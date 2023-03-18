Tosya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde düzenlenen programda şehitler anıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde çeşitli programlar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören, çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. İlçe Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve ilçe protokolünün katıldığı şehitlikteki programda yapılan Kur’an-Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra İlçe Kaymakamı Hatam ve Belediye Başkan Yardımcısı Mola, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Daha sonra Tosya Şehit Ömer Halis Demir Kültür merkezinde devam eden programda, düzenlenen şiir okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Program öğrencilerin sahnelediği "Bir Destandır Çanakkale’’ isimli oratoryonun ardından son buldu.