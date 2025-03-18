18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yılı Fethiye’de de gururla kutlandı.

Büyük zaferin 110. yıl dönümü Fethiye’de Şehitler anıtı önünde yapılan törenle kutlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü çelenk sunma töreni Uğur Mumcu Parkı’ndaki Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yılı törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkan Vekili Bülent Uysal, Garnizon Komutanı Dz. Alb. Dalaman Dz.Hv.Üs Komutanı Okan Mumcu, cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, Türkiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Cantürk, gaziler ve şehit aileleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkan Vekili Bülent Uysal, Garnizon Komutanı Dz. Alb. Dalaman Dz. Hv. Üs Komutanı Okan Mumcu, Türkiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Cantürk Şehitler Anıtı’na çelenk sundular. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’mız söylendi.

Törende Türkiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Cantürk yaptığı konuşmada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ayaklarında çarıklarıyla ölmeye giden vatan evlatlarının tüm imkansızlıklara rağmen düşmana Türk’ün gücünü gösterdiği bir zaferdir. Askerlerimiz garbın çelik zırhlı duvarına karşı karadan ve denizden iman dolu göğsünü siper etmiştir. Gemilerini toplarla dolduran düşman askerlerine karşı yüreğini vatan sevgisi ile dolduran askerlerimiz Türk’ün gücünü dünyaya göstermiştir. 18 Mart 1915 günü denizden gelen düşmanın hüsrana uğradığı zafer günüdür. Çanakkale Boğazı’nı gemilerle geçemeyen düşman kuvvetleri topraklarımıza karadan girmeyi denemişlerdir. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ‘süngü tak’ emri vermiş düşmanı karada da hüsrana uğratmıştır. Çanakkale geçilememiştir" ifadelerini kullandı.