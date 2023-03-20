18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü tüm yurtta olduğu gibi Mamak’ta da coşkuyla kutlandı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü tüm yurtta olduğu gibi Mamak’ta da coşkuyla kutlandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Tarihe yön veren aziz milletimiz, hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Bütün imkansızlıklara rağmen milletimizin, adını tarihe altın harflerle yazdırdığı destandır Çanakkale. Bugün al bayrağımız altında güvenle yaşıyor, geleceğe umutla bakıyorsak bu aziz şehitlerimiz sayesindedir. Tüm şehitlerimiz rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Aziz şehitlerimiz, Büyük Türk Milleti, şartlar ne olursa olsun bağımsızlık ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmişlerdir. Kadim tarihinde hiçbir boyunduruk altına girmeyen bu millet Çanakkale’de de bunu göstermiştir. Tarihin pek çok döneminde olduğu gibi bu dönemde de vatanımıza ve milletimize yönelik tehditler devam ediyor. Aziz milletimiz bu tehditlere gerekEn cevabı aynı kararlılıkla ve aynı cesaretle veriyor. Teknoloji ve savunma sanayinde geldiğimiz nokta gücümüze güç, cesaretimize cesaret katıyor. Vatan edindiğimiz bu topraklar, her zaman ve her şartta bizim olarak kalacaktır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Başkan Murat Köse, “Bu felaketle birlikte milletimizin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini, tıpkı Çanakkale’de tıpkı 15 Temmuz’da nasıl bir ve beraber olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Şimdiyi anlamak için Çanakkale’yi, Çanakkale’yi anlamak için de bugüne bakmamız gerekiyor” diye konuştu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu “Çanakkale Geçilmez” programı büyük alkış alırken, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Program sonrası Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte Mamak ilçe okulları öğrencilerinin hazırladığı “Çanakkale Destanı Konulu Resim Sergisini” açtı. Öğrencilerin yaptığı kahramanlık konulu eserler büyük beğeni topladı.