DÜZCE(İHA) – Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Düzce’de anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Düzce’de anma programı Şehitlikte gerçekleştirildi. Tören, çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı.

Vali Cevdet Atay yaptığı konuşmada, “Çanakkale Zaferi zor bir mücadele sonunda kazanılan ve Türk tarihinde destek olarak nitelendirilen bir zaferdir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsız ve hürriyet söz konusu olduğu zaman ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza denk hatırlatacak anıt cephedir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet etmiş olduğu tarihi zaferi her sene olduğu gibi bu senede gurur ve minnetle duyguların içinde anmak için bir aradayız. Çanakkale ruhu aziz milletimizin hiçbir engel tanımama husussundaki azminin birlik beraberlik ve kardeşlikten ödün vermeme konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bugün üzerinde yaşadığımız mukaddes vatanı bizlere emanet eden ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden siz kahraman vatan evlatlarına duyduğumuz şükran ve minnet duyularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Çanakkale zaferinin 108. Yıldönümünde üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve özlemle yad ediyorum ruhları şad mekanları cennet olsun” ifadelerinde bulundu.

Program Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından, Şehit Kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakması ile son buldu.