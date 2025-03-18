Samsun’da düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi anma programında gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Programa katılanlar şehitleri rahmetle anarken, zaferin anlam ve önemini bir kez daha hissetti.

Samsun Valiliği tarafında düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü Anma Programı", Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler ile gerçekleşti. Program, protokolün gelmesiyle birlikte mehter takımının gösterisi ile başladı. Mehter marşlarının ardından salonda devam eden programın başında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, "Çanakkale destanını anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu mübarek toprak şehit kanlarıyla sulanmış, diyeti ağır ödenmiş topraklardır. Çanakkale; inancı, fedakarlığı ve vatan sevgisinin en yüce mertebesi olan şehadetle taçlandığı kutlu bir direniştir. Şehitlerimiz kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere bağımsız bir vatan bırakmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösteren en büyük nişanedir. Çanakkale’yi 3 kelime ile anlatacak olursak; geldiler, gördüler ve döndüler. 1915’te dünyanın güçlü ordularına karşı koyan Mehmetçik yalnızca silahı ile değil, iman dolu göğsüyle, vatan aşkıyla ve şehadete duyduğu özlemle savaşmıştır. Onlar bir adım bile atmadan, gözlerine kırpmadan şehadete yürümüşlerdir" dedi.

Anma programı konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, şehitlerin ruhlarına okunan tüm hatimlerin duasının yapılması, şiirlerin okunması, Zaferin Kahramanları isimli tiyatro gösterisi, Son Yoklama isimli gölge oyununun yanı sıra Çanakkale Türküleri sunumu ile son buldu. Programdaki tiyatro gösterisi ve gölge oyunu izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Programlara Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar’ın yanı sıra öğrenciler, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.