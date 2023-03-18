Ardahan’ın Posof ilçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yılı ve Şehitleri Anma etkinliğine katılanlar duygu dolu dakikalar yaşadı.

Kutlama programı Cuma günü camilerde okunan Kuran ve ilahilerle başladı. 18 Mart günü ise Atatürk anıtına çelenkler konduktan sonra Posof Şehitliğine halk yürüyüşü yapıldı. Şehitlikte saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Posof müftülüğü görevlilerince Kuran okundu ve dualar edildi.

Yürüyüşe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Burak Eski, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle beraber Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, gaziler ve şehit aileleri de katıldılar.

Şehitlikten sonra Posof İlkokulu salonunda devam edilen programda katılımcılar duygu dolu dakikalar yaşadı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Halit Paşa Yatılı Bölge Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Özer yaptı. Sinevizyon gösterisinden sonra öğrenciler tarafından tiyatro gösterileri, Oratoryodan sonra öğrenciler şiirler okudular. Tiyatro gösterisi, oratoryo ve okunan şiirlerle beraber yapılan gölge oyunu seyredenleri hüzünlendirdi.

Program sonunda şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödülleri verilmesinin ardından program sona erdi.