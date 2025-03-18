18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Köşk Kent Meydanında "Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köşk Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

J.Üstçavuş Emre Emecen günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapmasının ardından tören sona erdi.