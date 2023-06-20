“Çanakkale Zaferi Konulu Çocuk Şarkıları Beste Yarışması” ÇOMÜ İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser programı ile gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çanakkale Zaferi” konulu “Çocuk Şarkıları” beste yarışması için 34 eser incelendi. İncelenen eserler arasından 7 eser finale kaldı. Eserler söz, ezgi, eşlik ve prozodi yönlerinden titizlikle incelenip karar verildi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde düzenlenen program Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ve Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Çocuk Korosu tarafından seslendirilen eserler jüri tarafından son bir kez daha değerlendirilmeye alınarak, sonuçları açıklandı.

Yarışmada birincilik ödülünü söz ve müziği Harun Keskin’e ait olan Çanakkale Geçilmez, Mühürlediler! eseri alırken, ikincilik ödülünü söz ve müziği Sevan Nart’a ait olan Bir Türkü Söylesem eseri aldı. Üçünlük ödünülü söz ve müziği İlhan Çınar ait olan Çanakkale eseri aldı. Mansiyon ödüllerini ise söz ve müziği Nur Sarpdere Tat’a ait olan Kınalı Kuzu eseri ile söz ve müziği Mehmet Akpınar’a ait olan Kutlu Olsun Büyük Zafer eserleri aldı.

Etkinliğe, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.