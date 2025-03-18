18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü kutlamaları kapsamında Didim’de çelenk koyma töreni düzenlenirken, ardından Kültür Merkezi’nde kutlama töreni gerçekleştirildi.

Didim Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Aydın Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. İlçe protokolünün çelenk sunumunun ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen kutlamalar, kültür merkezinde devam etti. Selçuk Özsoy Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Selçuk Özsoy Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdal Özgül yaptı. Özgül konuşmasında "Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği olayların akışı üzerinde Türk Ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur. Bilinmelidir ki, bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşları, maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin geleceğini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken, gururla doluyor göğsümüz. Aziz hatıranızı gururla, rahmetle ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Ardından Selçuk Özsoy Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri Çiçek Gültekin nezdinde şarkılar ve şiirler okudu. Kutlamalar kapsamında Selçuk Özsoy Ortaokulu öğrencilerinde oluşan müzik korosu Çanakkale türküsünü çalarak seslendirdi. Ayrıca 18 Mart tiyatrosu sahneye koyulurken, öğretmenlerden oluşan koro ise büyük beğeni topladı.