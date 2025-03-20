Bakırköy’de Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Bakırköy Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anlamlı bir konser ile andı. Bakırköy Belediyesi’nin Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği Evrensel Koro konseri ile vatandaşlar unutulmayacak bir gece yaşadı. Koronun seslendirdiği kahramanlık türküleri ve topuklu efelerin zeybek gösterisi büyük alkış aldı. İlginin yoğun olduğu gecede Anadolu’nun dört bir yanından cepheye koşan kahramanların destanını anlatan geleneksel türküler hep birlikte gururla söylendi.