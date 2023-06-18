Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aktaş, yarınların ümidi olan çocukları geleceğe hazırlamada özverili şekilde çalışan ve çaba harcayan babaların karşılıksız fedakarlıklarıyla şefkatin ve özverinin timsali olduğunu belirtti.

Valisi İlhami Aktaş’ın Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yarınlarımızın ümidi olan çocukları geleceğe hazırlamada özverili bir şekilde çalışan ve çaba harcayan babalar, karşılıksız fedakarlıklarıyla şefkatin ve özverinin timsali olmuşlardır. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç katan babalarımız, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için büyük sorumluluk üstlenerek sevgi ve saygının en güzelini hak etmektedir. Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verildi.