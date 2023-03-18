18 Mart Çanakkale Zaferini anma törenleri öncesi Manyas Çarşı camisinde Mevlid-i Şerif okundu. Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü nedeniyle Şehitlerin ruhlarına ithafen Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Son olarak ta ilçe vaizi Burhan Oral tarafından şehitlerimiz için dualar edildi. Belediye Başkanlığınca da Şehit aileleri onuruna akşam yemek verileceği belirtildi.