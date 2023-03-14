18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümünde Satranç Turnuvası düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi 25 ilden gelen 256 sporcuyu bir araya getirdi.

7-8 Yaş, 9-10 Yaş, 11-12 Yaş, 13-18 Yaş ve Açık Kategori Olmak Üzere 5 kategoride toplam 256 sporcunun mücadele ettiği turnuva sonucunda ilk 10’a giren sporculara madalya ve nakdi ödül verildi.

Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç turnuvasında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gençlerin zekalarını en iyi geliştiren spor dallarından biri olan satranç turnuvasında farklı illerden gelen gençlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Atatürk bizlere her zaman aklı ve bilimi rehber gösterdi”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Çanakkale Şehitlerini Anma satranç turnuvasında yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gürün, tarihinde Çanakkale Zaferi gibi bir destan olan ülkenin o günlerde gösterdiği birlik ve beraberliğin bugünlere çok güzel bir örnek olduğunu belirtirken, “Ülkemiz ne yazık ki deprem felaketi sonrası sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Birlik, beraberlik duygusuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Turnuvamızın adı Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası. Tarihinde Çanakkale Zaferi gibi bir başlangıç olan ülkemizin evlatlarına bu mücadeleyi muhakkak suretle anlatmamız gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun ilkelerinin ne kadar önemli olduğu, bu ilkelerden ve yürüdüğümüz yoldan saptığımızda karşılaşılan sıkıntıların bilinmesi gerekiyor. Atatürk bizlere aklı ve bilimi rehber göstermiştir. Bugün 25 farklı ilden gelen sporcularımızla ve aklı en iyi çalıştıran, birkaç hamle sonrasını düşündüren satranç sporuyla bir aradayız” dedi.