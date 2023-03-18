Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle İznik’te ilk tören İznik Belediyesi’nde düzenlendi. Törenler İlçe Şehitliği’nde devam etti.

İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ilk program Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin İznikli Şehitlerin resimlerini çıkardıkları anlarda katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Buradaki programa İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Halil Arslan, Cumhuriyet Savcısı Sayın Muhammed Cuma Yanmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi, Şehit Aileleri ve yakınları, Siyasi parti temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra İznikli vatandaşlar da katıldı.

Bir sonraki program ise İznik Şehitliği’nde gerçekleşti. Burada İznik Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkan Vekili Halil Arslan’ın şehitler anıtına çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İznik Kaymakamı Recai Karal Şehitlik defterine “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Diyerek ruhunu teslim eden sayısız ecdat. Sizlerle aynı ülküde ve aynı inançla emanetinizin değerini bilerek sadakatle ve onu sonsuza dek koruyacağız. Aziz, pak, yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhunuz şad olsun” metnini not düştü.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Güven gerçekleştirdi. Yapılan duanın ardından ilçe genelindeki tüm Şehitlikler ve Şehit Aileleri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ziyaret edildi.