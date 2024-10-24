Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki topraklarda yetişen şifalı bitkiler kadın elleriyle hayat buluyor. 20’ye yakın şifalı bitkiden üretilecek olan yağlar, kadınların gelir kapısı olacak. Seddülbahir köyünde kurulacak olan üretim yeri ile köyde pazarda ve dükkanlarda satışa sunulacak olan şifalı bitkiler, Tarihi Alan’a ziyarete gelecek olan binlerce yerli ve yabancı turist ile buluşacak.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi’yle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ‘Şifa Çiçekleri Açıyor’ projesi başlatıldı. Tarihi Alan, gazi köylerde ‘Şifa Çiçekleri Açıyor’ Projesi ile tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının artırılarak bilinçli ve iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerin tarımsal girdilerinin arttırılarak köyden kente göçün kısmen önüne geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon oluşturulması ve Tarihi Alan’ın botanik turizmi ile de adını duyurması hedefleniyor. Bu kapsamda, Alçıtepe köyünde 10 dönüm alanda 16 bitki türü olmak üzere bölgede 20’ye yakın bitki türü yetiştirilecek. Ziyaretçi karşılama alanı olarak düşünülen alanda Tarihi Alan’a uyumlu bitkilerden oluşan botanik bahçesi uygulanacak. Seddülbahir köyü ile Alçıtepe köyünde proje kapsamında ilk etapta 50 kadına istihdam sağlanacak. İlerleyen zamanlarda Tarihi Alan içerisinde bulunan köylerde yaşayan girişimci genç çiftçiler tarafından örnek alınarak alanda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin artırılması planlanıyor.

Seddülbahir köyünde şu anda inşaatı devam eden üretim yerinde tıbbi aromatik bitkilerin ikincil ürüne kuru çiçek, bitki çayları, sabun, hidrosol, kozmetik ve farmakolojik ürünlere dönüştürülecek. Üretim yerine damıtma sistemi, kurutma makinesi ve sıvı dolum makinesinin kurulumu yapılacak.

Tarihi Alan Başkanlığı olarak görevlerinden bir tanesinin bölge halkını kalkındırmak olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "‘Şifa Çiçekleri Açıyor’ projesinde hedef kitlemiz kadınlar, hanımefendilerimiz, hanımlarımızla birlikte Tarihi Alan’ı daha da güzelleştireceğiz. Kurmuş olduğumuz seralarla birlikte 20’den fazla çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştirip hem yağını elde edip hem de diğer türlü üretimlerde bunları kullanmış ve gelen ziyaretçilerimize satış yapmış olacağız. Hem gelen ziyaretçimiz çok farklı bir alışveriş yapma imkanı kavuşacak, hem de bölge kadınları da gelir elde etmiş olacak. Çanakkale Tarihi Alan’ın bozulmamış dokusu, o güzel manevi atmosferi, mükemmel iklimi buradaki şifalı bitkileri daha da güzel hale getirecek. O yüzden şifalı bitkilerin yetiştirilmesinde, şifa çiçekleri açıyor projemiz kapsamında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şifalı bitkilerin çiçeklerin açtığını gördüğümüzde, onların ilk hasadını yaptığımızda çok mutlu olduk. Hem ekonomiye katkı sağlamış olduk, hem de kadınların işgücüne katıldığını gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu ifade etmiş olduk. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecek ve özellikle elde ettiğimiz ürünleri ziyaretlerimizin en yoğun olduğu Seddülbahir bölgesindeki meydanda kuracağımız çarşıda ve dükkanlarda gelen ziyaretçiye sunma imkanına sahip olmuş olacağız” dedi.

Çanakkale Tarihi Alan hem tarihi eserleriyle, hem bozulmamış doğasıyla en iyi korunmuş savaş alanı olma özelliğinin yanı sıra yapmış oldukları bu tür çalışmalarla da hem Türkiye’nin, hem de dünyanın gündeminde olmaya, hem Türkiye’nin, hem de dünyanın buluşma noktası olmaya devam edeceğini de kaydeden Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Çanakkale Tarihi Alan’a gelen ziyaretçilerimizi her zaman bekliyor olacağız ve her geldikleri sene farklı bir şeyle karşılaşacaklar. İşte bu şifalı bitkiler, seralarımızda elde ettiğimiz ürünlerle de o gelen ziyaretçilerimizi Tarih Alan’da bizler bekliyor olacağız. Çanakkale Tarihi Alanı’nın o mümbit topraklarında, o manevi duygusu yüksek coğrafyasında çok güzel şifalı bitkiler yetişmeye devam edecek. Hanımefendiler elleriyle bu bitkiler daha da anlamlı hale gelip gelen ziyaretçiyle buluşacak. Hem çiçekler hem hanımefendiler Çanakkale’yi, Tarihi Alan’ı daha da güzelleştirecek.”