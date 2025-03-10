Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve ülke genelindeki ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğrencisi Müberra Can’ın kaleme aldığı şiir, jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı çerçevesinde düzenlenen anlamlı yarışmada Türkiye birinciliği kazanan Müberra Can’ı başarısından dolayı kutlayan Hisarcık Şehitler Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, "Çanakkale ruhunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan şiiriyle öne çıkan Müberra Can başarısıyla okuluna ve ilçesine büyük gurur yaşatmıştır" dedi.

Çanakkale Zaferi’nin önemini anlatan bir şiir yazmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Müberra Can, "Şiirimde şehitlerimizin fedakarlıklarını ve vatan sevgisini kelimelerle anlatmaya çalıştım. Bu ödülü tüm şehitlerimize ithaf ediyorum" dedi.

Başarılarından dolayı Müberra Can’ı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, yetenekli genç öğrenciye desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, başarılarının devamını diledi.