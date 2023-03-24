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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kalma zırh delici özelliğe sahip 4 adet patlamamış top mermisi de imha edilmeyerek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilecek.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Belediye Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında bulunan Çanakkale Savaşları’ndan kalma zırh delici özelliğe sahip patlamamış 4 top mermisi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilecek.

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