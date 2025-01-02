Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda savaşlardan kalma 110 yıllık batıklara, 2024 yılında yerli ve yabancı 6 bin dalgıç dalış yapara, tarihe tanıklık etti. Gelibolu Sualtı Parkı’nın dünyada çok merak edilen bir yer haline geldiğini belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Gelibolu Sualtı Parkı, 2024 yılında 6 bine yakın dalgıcı ağırladı. 2018 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Gelibolu Sualtı Parkı hem Türkiye’de hem de dünyada dalış meraklılarının çok talep ettiği, tercih ettiği bir konum haline geldi. İnanıyoruz ki yakın zamanda Türkiye dalış dendiği zaman dünyada akla gelen yer olacak ve dalışın da lokomotifi Çanakkale Gelibolu Sualtı Parkı olacak. Biz Çanakkale’de Gelibolu Sualtı Parkı’nda dünyadaki bütün dalış meraklılarını, camiasını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz ve inanıyoruz ki yakın bir zamanda Gelibolu Sualtı Parkı dalış dendiği zaman dünyada ilk üçte, ilk beşte talep edilen bir yer haline gelecek" dedi.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi’yle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan açık hava müzesi niteliğindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle Çanakkale ruhunu daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Tarihi yarımadanın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 4 yıl önce dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 110 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ’HMS Majestic’in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları, ’HMS Majestic’, ’Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları’, ’Helles Barçları’, ’Tekke Koyu (W Beach) batıkları’, ’Arıburnu Barç’, ’Küçükkemikli Barçları’, ’Arıburnu Layter’, ’Lundy’, ’HMS Louıs’, ’S.S. Milo’, ’Tuzla’, ’Denizaltı Mania Ağı’, ’Bebek Kayalıkları’ ve HMS Trıumph’tan oluşuyor. Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki 110 yıllık batıklara 2024 yılında 6 bin dalgıç dalış yaptı.

Gelibolu Sualtı Parkı’nın dünyada çok merak edilen bir yer haline geldiğini belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Gelibolu Sualtı Parkı, 2024 yılında 6 bine yakın dalgıcı ağırladı. 2018 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Gelibolu Sualtı Parkı hem Türkiye’de hem de dünyada dalış meraklılarının çok talep ettiği, tercih ettiği bir konum haline geldi. İnanıyoruz ki yakın zamanda Türkiye dalış dendiği zaman dünyada akla gelen yer olacak ve dalışın da lokomotifi Çanakkale Gelibolu Sualtı Parkı olacak. Türkiye’de biz dalışın geleceğinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili ve suyun altında bir tarih yatıyor. Özellikle Çanakkale’deki Gelibolu Sualtında Parkı’ndaki tarih bütün dalgıçları cezbediyor. Çanakkale’deki her batığın yaşanmış bir hikayesi var, gerçek bir hikayesi var. Bu da bütün dalış meraklarının ilgisini çekiyor. Çanakkale’de, Gelibolu Sualtı Parkında dalış yapanlar sadece bir sportif faaliyet yapmıyorlar, aynı zamanda bir tarihi yolculuk yapıyorlar. Tabiri caizse zaman tünelinde bir yolculuğa çıkıyorlar ve savaşın izlerini suyun altından da görme imkanına sahip oluyorlar. Gelibolu Sualtı Parkı’nın 23 farklı dalış noktası ve kıyıya olan yakınlığı, aslında dalış merakları için çok talep edilen bir konum haline gelmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Biz Çanakkale’de Gelibolu Sualtı Parkı’nda dünyadaki bütün dalış meraklılarını, camiasını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz ve inanıyoruz ki yakın bir zamanda Gelibolu Sualtı Parkı dalış dendiği zaman dünyada ilk üçte, ilk beşte talep edilen bir yer haline gelecek. Biz bütün dalış meraklılarını Çanakkale’de misafir etmek isteriz, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarmak isteriz. Tabiri caizse bir tarihi yolculuğa suyun altında hep beraber gitmeyi, yapmayı arzu ediyoruz. Tabii batıklarla beraber sualtı canlılığı, suyun altındaki görsel güzellikler gerçekten Gelibolu Sualtı Parkı’nda bütün dalış yapanların zannediyorum unutamayacakları bir zaman geçirmelerine sebep olacaktır. Biz Çanakkale’de Gelibolu Sualtı Parkı’na yerli, yabancı dalgıçlarımızı bekliyoruz” dedi.