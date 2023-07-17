Samsun Tekkeköy ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tekkeköy Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında oluşturulan mobil müze tırını vatandaşlarla buluşturdu. Çanakkale Savaşları’ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğrafların yer aldığı mobil müze vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çanakkale Savaşları’nın zorlu koşullarında Türk askerlerinin verdiği kararlı mücadeleyi anlatan müze dün 14.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Tarihseverlere ve vatanseverlere unutulmaz bir deneyim sunan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi günün tamamlanmasının ardından ilçeden ayrıldı.