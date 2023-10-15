Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerine Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni tanıttı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen festival çerçevesinde Ceylan Karavil Park AVM’nin ev sahipliğini yaptığı, Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Müze, 14-22 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.