Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Canik’te kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Vatandaşların Çanakkale ruhunu ilk günkü gibi hissettirmelerini sağlamak amacıyla ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ temasıyla Türkiye’yi dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Canik’te vatandaşlarla buluşacak. İçerisinde Çanakkale Savaşları döneminde kullanılan silahlar, askeri üniformalar, mühimmatlar ile savaş dönemine ait fotoğraflar ve mektuplar yer alan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 15 Temmuz 2023 tarihinde, Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda (Canik Belediyesi önü) saat 14.00 ile 22.00 arasında ziyaretçilerini konuk edecek.

Canik’te ziyaretçilerini ağırlayacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde Çanakkale Savaşları dönemini anlatan belgesel gösterimi ve sunumlar gerçekleştirilecek.