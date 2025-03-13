Çanakkale Savaşları kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında ölümünün 87’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale merkezde bulunan Cevat Paşa Parkında, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa için ölümünün 87’nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Anma törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Av. Bülent Şarlan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Anma töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın biyografisini anlattı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Savaşları sırasında gerek planlama aşamasında, gerek sevk ve idare aşamasında her zaman büyük bir askerlik ve komutanlık örneği göstermiş ve o büyük donanmaya Çanakkale Boğazı’nı dar eden o önemli ordunun komutanlığını yapmıştır. Savaş sırasında bile Müstahkem Mevki Komutanı olarak okul yapmayı düşünecek kadar, isteyecek kadar geleceği öngören yüksek duruşlu insanlardır. Gerçekten o dönemin nesli o 1900’lü yılların başındaki o nesil bu memleketin en cefa çeken, en büyük fedakarlık gösteren nesilleri olmuştur. O insanlar bu toprakları korumak için rahat yüzü görmemiş, tabiri caizse cepheden cepheye koşmuş, ateşten ateşe koşmuş, sınırdan sınıra koşmuş ve bu toprakların savunmasında bir abide şahsiyet olarak Türk milletinin kalbindeki en müstesna yerleri almışlardır. Bugüne kadar Çanakkaleliler olarak hep Cevat Paşa’yı duyduk, bildik. Ama bugünden sonra, bu törenden sonra Çanakkale’de ve Türkiye’de Cevat Paşa’nın daha çok bilinmesi adına daha çok saygı duyulması adına hepimiz çalışmak durumundayız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Çanakkale kahramanlarını unutturmamak, unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğun altında olduğumuzun idrakindeyiz. O yüzden o büyük kahramanları her zaman hayırla yad etmek için böyle programları icra edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Vekili Av. Bülent Şarlan ise, "18 Mart, sadece askeri bir zaferin yıl dönümü değildir. Bu zafer aynı zamanda, Türk milletinin tüm dünyaya verdiği "Çanakkale Geçilmez" mesajıdır. 18 Mart, milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan bir gündür. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve vatanseverlik konusundaki kararlılığının simgesidir. Türk milletinin gücünü, azmini, direncini ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren, heybetli bir duruştur. Çanakkale Zaferi demek, saymakla bitmeyecek fedakârlıklar, askeri dehalar demektir. İşte o askeri dehalardan birisi olan Cevat Paşa, Çanakkale deniz savaşlarında, stratejik zekâsı ve askeri dehasıyla büyük bir liderlik örneği sergilemiştir. Çanakkale Zaferi, direnişin ve özgürlüğün simgesidir. Cevat Paşa ise bize bu zaferi kazandıran en kıymetli komutanlarımızın başında gelmektedir" diye konuştu.

Bugün Türk tarihinin bir büyük kahramanını anmak için toplandıklarını ifade eden Vali Ömer Toraman, "Çanakkale Harplerinde de Deniz Harbi’nde Müstahkem Mevki Komutanı olarak göstermiş olduğu başarıyla Boğaz’ın geçilemeyeceğini tarihe not düşmüş kişidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi. Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Vekili Av. Bülent Şarlan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri ve katılımcıların Cevat Paşa Anıtı’na karanfil bırakmasının ardından program sonra erdi.