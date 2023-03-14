Bursa Görsel Kültür Derneği, Çanakkale ve Gelibolu şehitlerini anlamlı sergiyle anacak. Gelibolu ve Çanakkale Savaşlarında kullanılan tarihi objeler özel korumayla Bursa’da sergilenirken, 90 fotoğraflık sergiyle Gelibolu ve Çanakkale Savaşları Bursalılara aktarılacak.

Cumhuriyetin 100. yılını borçlu olduğumuz Çanakkale ve Gelibolu şehitlerini anmak ve onların üzerlerimizdeki haklarını gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak farkındalığı oluşturmak isteyen Bursa Görsel Kültür Derneği, ’Nefes’ isimli fotoğraf sergisini açıyor. 17 Mart Cuma günü saat 16.00’da açılacak sergi, 26 Mart Cumartesi gününe kadar Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Dernek üyesi 10 fotoğrafçının 8 günlük Gelibolu’da çalışması sonucu, 90 fotoğraflık sergide iki video sunumu da yapılacak. Öte yandan Çanakkale Savaşları Alan Başkanlığı’nın desteği ile Gelibolu ve Çanakkale Savaşlarında kullanılan tarihi objeler de özel korumayla Bursa’ya getirilerek sergi alanında ziyaretçilere sunulacak.

Bu sergi ve objeler, 2023 yılı boyunca 5 ayrı kente taşınacak ulusal bayramlarımızın haftalarında vatandaşlarla buluşacak. Mayıs ayında Samsun’da, Ağustos ayında Çanakkale’de, Ekim ayında İzmir’de, Kasım ayında Ankara’ da sergiler gerçekleşecek. Dernek yöneticileri, “Bursalı bir fotoğraf derneği olarak, bir yıl gibi uzun zaman için planlanan, neredeyse ulusal büyüklükte bir projeye imza atmaktan çok mutluyuz. Tüm Bursalıları, Bursa’ya yolu düşen, düşecek herkesi sergimizden bir nefes almaya davet ediyoruz” dedi.