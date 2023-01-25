Osmaniye Belediyesi organizasyonunda Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi organizasyonunda Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bir alışveriş merkezinin zemin katında vatandaşları ağırlayan sergi deki 26 stantta 1 temsili şehitlik, 1 siper canlandırması, 26 adet anlatım panosu ile yaklaşık bin adet savaş objeleri yer alıyor. Ziyaretçilerini şanlı Türk tarihinde yolculuğa çıkaran sergi ilgi görüyor. Türk Milleti’nin Çanakkale’de kazandığı destanlaşan mücadelesini gelecek nesillere taşımak amacıyla Osmaniye Belediyesi öncülüğünde açılan sergi yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerinde uğrak noktası haline geldi.

Belediyenin daveti ve destekleriyle Osmaniye’de bulunduklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ali Murat Kalegil, “Osmaniye, tarihine ve bayrağına çok hassas olan bir şehir. Bu hassasiyeti, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak adına çocuklarını özellikle getiren ailelerden daha net görebiliyoruz. Sergimize yoğun ilgi gösteren Osmaniyeli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, burada olmamızı sağlayan Belediye Başkanı Kadir Kara ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Tüm herkesi Çanakkale ruhunu yaşamak adına sergimize davet ediyorum” İfadelerini kullandı.