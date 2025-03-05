Çanakkale Muharebelerine ait gerçek eserlerin sergilendiği "Çanakkale Savaş Eserleri Gezici Müzesi" Muğla’nın Ortaca ilçesinde açıldı.

Çanakkale Savaş Eserleri Gezici Müzesi, Ortaca Belediyesi’nin katkıları ile Ortaca Bahçelievler Düğün Salonu’nda açıldı.

Açılan müze vatandaşlar ve öğrencilerce yoğun ilgi gördü. Öğretmenleriyle birlikte müzeyi gezen öğrenciler, aralarında ilk kez sergilenen askeri eşya ve savaş kalıntılarının da bulunduğu müzedeki parçaları dikkatlice inceleyip, Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönleriyle tanıştı.

Çanakkale muharebelerine ait gerçek silah, kıyafet, el feneri ve o dönemde kullanılan sağlık malzemelerinin yer aldığı müzeyi dolaşan vatandaşlar, sergilenen eşyaları dikkatli bir şekilde inceledi. Bilgilendirici tabelaların da bulunduğu müzede, Ortaca’dan Çanakkale savaşına katılarak hayatlarını kaybeden askerleri anmak için sembolik bir şehitlik de yer alıyor.