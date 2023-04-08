Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Çanakkale Ruhu yaşatılıyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ile Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayaklarında Şehitler Abidesi, köprünün 318 metrelik kulelerinde ise Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü vurgusu yapılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarından geçen araç sürücüleri viyadük ayaklarındaki Şehitler Abidesi tasarımı ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerine yerleştirilen Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisi figürüyle Çanakkale Ruhunu yaşıyor.

Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da ’dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılışı yapılan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ayakları 38 metrelik, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayakları ise 46 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Her iki viyadüğün ayakları ise, 41.7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi’nden esinlenerek tasarlandı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart’ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kule yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan, 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerin üst kısmını Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü 4 top mermisi figürlerinin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı. Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle ‘Dünya’nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü’ unvanına sahip oldu.1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarından geçen araç sürücüleri viyadük ayaklarındaki Şehitler Abidesi tasarımı ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerine yerleştirilen Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisi figürüyle Çanakkale Ruhunu yaşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan, 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü 4 top mermisini temsil ediyor. 770’er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3’er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. ’Asrın projesi’ olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi.