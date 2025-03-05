Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, göz sağlığı alanındaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek hastalarına ileri cerrahi tekniklerle hizmet sunmaya devam ediyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, göz sağlığı alanındaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Göz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Mehmet Oğuzhan Kunci ve Op. Dr. Azersara Vural Karakılıç tarafından Göz kliniğinde ilk kez dikişli göz içi merceği implantasyonu operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, söz konusu ileri cerrahi teknik, standart yöntemlerle mercek yerleştirilemeyen hastalar için güvenli ve etkili bir çözüm sunduğu, özellikle komplike vakalarda görme kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Hastanede var olan tetkik ve tedavi yöntemlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Başhekim Op. Dr Hasan Keser; "Hastanemiz, göz sağlığı alanındaki en yeni cerrahi teknikleri ve tedavi yöntemlerini hastalarımızla buluşturarak, sağlık sektöründeki yenilikleri yakından takip etmeye ve en güncel uygulamaları sunmaya devam edecekti" dedi.