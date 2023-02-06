Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından durdurulan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından durdurulan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.30 itibariyle yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, "Çanakkale-Kilitbahir Hattı’nda seferlerimiz saat 12.30 itibariyle tarifesine uygun olarak yapılmaya başlamıştır" denildi.