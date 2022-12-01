Çanakkale Deniz Savaşları’nın gidişatını, tek başına kaldırdığı 276 okkalık top mermisi ile Ocean zırhlısını batırarak değiştiren Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran ilçesi Kocaseyit köyünde vefatının 83. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen resmi tören ile anıldı.

Çanakkale Deniz Savaşları’nın gidişatını, tek başına kaldırdığı 276 okkalık top mermisi ile Ocean zırhlısını batırarak değiştiren Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran ilçesi Kocaseyit köyünde vefatının 83. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen resmi tören ile anıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma töreni daha sonra Koca Seyit’in mezarına çiçeklerin sunulmasıyla devam etti. Törende daha sonra Koca Seyit ve tüm şehitler için Kuranı kerim tilavet edildi.

Tören alanındaki programın ardından köy merkezine geçen heyet burada Koca Seyit ve şehitleri için yapılan hayra ve mevlüte katıldı.

Çanakkale Savaşında yaptığı büyük iş ile ordunun moral ve motivasyonunun artıran Koca Seyit’in bir kahraman olduğuna değinen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir “Havran’da Seyit Onbaşı’nın köyündeyiz. Seyit Onbaşımızın o koca yürekli Koca Seyit’in ahirete irtihalinin 83. yıl dönümü. Bir kez daha onun evlatları, torunları olarak, onu sevenleri olarak mezarı başında, huzurunda toplandık ve onu dualarla rahmetle ve şükranla duygularımızla andık. Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşları başladığı zaman cepheye koşmuş. Vatan mücadelesine katılmış ve çok da büyük fedakârlık yapmış. Büyük kahramanlık yapmış. Büyük de bir iş başarmıştır ve millete mal olmuştur. Daha savaş sırasında Seyit Onbaşı’nın yapmış olduğu büyük iş; o sırtına almış olduğu top mermisi bütün herkese örnek olmuş, motivasyon sağlamış ve Mehmetçiğe de moral olmuştur. Seyit Onbaşı görevini yapmış ve savaştan sonra tekrar o mütevazı hayatına köyüne geri dönmüştür. Hiçbir zaman o büyük işi, o kahramanlığı söylememiştir. Hatta söyleyenlere karşı da bir mahcubiyet duymuştur. Onlar vatan müdafaasının her Türk evladının yapması gereken bir şey olduğunu çok iyi biliyorlardı. Gerçekten vatan söz konusu olduğu zaman da gel deyince geliyorlardı. Eğer ölmek gerekiyorsa canlarını ortaya koyabiliyorlardı. Seyit Onbaşı işte böyle yüksek ruhlu bir insandı. Biz onları hep rahmetle ve şükranla andık. Bize düşen onları hatırlamak, unutturmamak ve gelecek nesillere mal etmektir

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bu koca yürekli insanları, bu fedakâr insanları hiçbir zaman unutturmayacağız. Gelecek kuşaklara aktaracağız. Koca Seyit, Çanakkale ruhunun fedakâr bir savunucusudur. Koca Seyit, Seyit Onbaşı, Çanakkale kahramanının bir timsalidir. Örnek bir şahıstır, abide bir şahıstır. Çok büyük bir iş başarmıştır. Sessiz, mütevazı hayatından sonra da yine doğduğu köyde vefat etmiştir. İşte köyündeki mezarlıkta şu anda ebedi istirahatgahında yatmaktadır. Aziz ruhu şad olsun. Bu topraklarda Seyit Onbaşılar. Koca Seyitler bir bitmez bitmeyecek inşallah. “dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Ülke olarak esaret altına girmeyeceğini gösteren en önemli savaşlardan birisinin kahramanı. Balıkesirli olması da tabii bizim için çok önemli. Biz Koca Seyit’le onur duyuyoruz. Koca Seyit’in memleketinden, onun hemşerisi olmaktan onur duyuyoruz. Onun anısını yaşatmak, onun Çanakkale Savaşı’ndaki onurlu duruşunu da yaşatmak. Gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza ve her türlü hizmetle devam ediyoruz” dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Bugün 1 Aralık Koca Seyit’in ölüm yıl dönümü. Her yıl Koca Seyit’in ölüm yıl dönümünde 1 Aralık’ta anma törenleri düzenleniyor ilçemizde Koca Seyit Mahallemizde. Tabii Koca Seyit, Seyit Onbaşı, Çanakkale kahramanı, Çanakkale savaşlarının seyrini değiştiren bir kahraman. 276 okkalık top mermisini kaldırıp o dönemde Ocean gemisinin batmasını ve düşman gemilerinin geri adım atmasını sağlayan bir kahramanımız. 276 okka top mermisi kolay bir ağırlık değil. Tabii Mevla’mızın vermiş olduğu destekle, o güçle bu kahramanlığı gerçekleştirdi.” Dedi.

Anma törenine Havran Kaymakamı Enver Özderin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Birol Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.