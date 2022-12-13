Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, havaların soğuması sebebiyle vatandaşlara gribal enfeksiyon uyarısında bulundu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, havaların soğuması sebebiyle vatandaşlara gribal enfeksiyon uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çanakkale’de gribal enfeksiyon vakaları mevsim normallerinde seyretmekte olup havaların soğumasıyla kış aylarında başvuruların yoğunlaşacağı beklenmektedir. Şu an için hastane yatak doluluk oranlarında herhangi bir artış yaşanmamıştır. Çok sayıda kişiyi etkilemesi ve özellikle bağışıklığı düşük kişilerde ağır sonuçlar doğurması nedeniyle ciddi bir hastalıktır. Vatandaşlarımız sosyal mesafeyi koruyarak ve maske kullanımıyla bu süreçte kendilerini koruyabilirler. Gribal enfeksiyonda bulaş hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla gerçekleşmektedir. Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 7. günlerine kadar bulaştırıcıdır. Gripten korunmanın en önemli yollarından biri kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek ve ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalıdır. Bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli, beslenmede taze sebze ve meyvelere yer verilmelidir. Vatandaşlarımız doktora başvurmadan herhangi bir ilaç kullanmamalıdır. Özellikle kanser hastaları, kronik hastalığı olanlar, şeker ve kalp rahatsızlıkları olanlar ve gebeler gribal enfeksiyonu olan hastalardan uzak durmalı grip ve COVID 19 hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalıdır” denildi.