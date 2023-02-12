Çanakkale İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları 5’nci birleşim ile tamamlanırken, deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 1 milyon TL ödeneğin AFAD hesabına gönderilmesine karar verildi.

Çanakkale İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları 5’nci birleşim ile tamamlanırken, deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 1 milyon TL ödeneğin AFAD hesabına gönderilmesine karar verildi.

İl Genel Meclis Başkanlığından toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 günü yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgelerde afet esnasında ve sonrasında müdahale çalışmalarının hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ikincil afetleri önlemek ve etkilerini azaltmak için, bölgede sürdürülen çalışmalarda kullanılmak üzere 1 milyon TL ödeneğin ilgili bölüme aktarılmasına ve AFAD hesabına gönderilmesine karar verilmiştir. Şubat ayında almış olduğumuz kararlar ilimize hayırlı olsun” denildi.