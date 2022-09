Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde ocak ayından bu yana 126 bin gıda analizi yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Menderes Koşuncu, “Müdürlüğümüzde bulunan 7 adet laboratuvarda toplam 349 farklı analiz yapabiliyoruz. İlk defa 2009 yılında almış olduğumuz akreditasyon belgemizle 2022 yılı ilk 6 ayı itibarıyla 72 farklı akredite analiz gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Akreditasyonumuz çerçevesinde 2022 Ekim ayı itibarıyla zeytinyağı ve yaş meyve-sebze alanındaki analiz çeşitlerinde üç farklı analiz grubunu daha çalışma alanımıza alacağız. Ayrıca müdürlüğümüze Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından aynı hizmet konularında araştırma projesi yapma yetkisi verilmiş olup, bu alandaki faaliyetlerimizi de sürdürmekteyiz. Bu çerçevede kurumumuzda birçok proje yürütülmüş ve tamamlanmış olup, son yıllarda ‘Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga Püren Ballarında Polen İçeriği ve Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi’ isimli projeyi yürütmekteyiz. Tamamlandığında bölgede üretilen ballarımıza coğrafi işaret almak için ilgili kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabileceklerdir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar kurumumuz görev alanımıza giren gıda, yem ve su örneklerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek ve resmi istek çerçevesinde toplam 2 bin 252 numunede 126 bin 28 analiz gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Coğrafi işaret tescili konusundaki payı ile de kıymetli kurumlarımızdan birisi”

Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın ülke genelindeki 41 laboratuvardan biri olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise, “Yaz dönemi boyunca şehrimizin her ilçesinde, her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızla görüşerek sorun ve talepler doğrultusunda nasıl daha iyi hizmet edebiliriz sorusunu cevaplandırmaya gayret gösteriyor, programlarımıza devam ediyoruz. Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz, hem özel hem de kamu kuruluşları arasında hizmet alanıyla ilgili Çanakkale’de faaliyet gösteren tek kuruluş olmakla beraber Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olarak ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 41 kamu laboratuvarından biridir. Kurumumuzun ayrıca Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Endonezya başta olmak üzere diğer ülkelere yapılan ihracatlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen az sayıda kamu laboratuvarından biri olmasının da ayrıca önem arz ettiğini düşünüyoruz. Birçok farklı alanda analiz gerçekleştirebilen laboratuvarımız, faaliyet alanları çerçevesinde sadece toplum sağlığına sağladığı faydalarla değil aynı zamanda Çanakkale gibi gıda üretimiyle öne çıkan şehirler için oldukça önemli olan coğrafi işaret tescili konusundaki payı ile de kıymetli kurumlarımızdan birisidir. Kurum Müdürümüz Menderes Koşuncu nezdinde, ziyaretimizde bizlere eşlik ederek, kurumumuz hakkında bilgilendirmelerde bulunan birim sorumlularımız, mühendislerimiz ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetine faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın her türlü sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz” dedi.