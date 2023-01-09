Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezinde ziyarete açılan ’Çanakkale Gezici Müzesi’, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezinde ziyarete açılan ’Çanakkale Gezici Müzesi’, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği’nin ’Bir gün değil her gün Çanakkale’ sloganıyla Türkiye’yi dolaşan gezici müze ile Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadelenin ve kahramanlıkların yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da öğrencilerle birlikte müzeyi gezerek, onlardan bu vatanın bizlere hangi şartlarda emanet edildiğini unutmamalarını istedi.

Çanakkale savaşında askerlerin kullandıkları eşyalar ve savaş malzemelerinin sergilendiği müzede, Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği temsilcisi Ali Murat Kalegil tarafından savaşta yaşanılan olayların kısa hikâyeleri de katılımcılara anlatılıyor.

“Çanakkale ruhunu ve azmini her daim yaşatacağız”

Müzeyi, Toroslar’da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Çanakkale Zaferi, kazanılmış bir başarıdan çok daha öte ecdadımızın yokluk içinde var olma mücadelesiyle tarihe yön verdiği şanlı bir destandır” dedi. Başkan Yılmaz, “Milletimizin, imkânsızlıklar içerisinde göstermiş olduğu vatan sevgisi, dünyaya ’Çanakkale geçilmez’ dedirtmiştir. Çanakkale’yi geçilmez kılan, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğidir. Bugün bizlere düşen görev; atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, Çanakkale ruhunu ve azmini her daim yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan müze, 13 Ocak Cuma gününe kadar 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.