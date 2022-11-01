Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü haftasında ’Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ni ilçeye getirdi.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü haftasında ’Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ni ilçeye getirdi.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet’in 99. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet’in mihenk taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi’ni unutmadı. Belediye tarafından getirilen ’Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ bugün ziyarete açıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın ev sahipliğinde Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi’nde kurulan müzenin açılışına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Alay ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, 1’inci Dünya Savaşı sırasında, 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen Çanakkale Savaşı’na ait malzemeler sergilendiği müzeyi gezdi.

Burada kendilerine bilgi veren Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, “Çanakkale destanının bilinmeyen yönlerine ışık tutan müzemiz özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden derlendi. Çanakkale’ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale’yi ve Çanakkale destanı ruhunu ayaklarına götürerek yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmanın önemine değinen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlığına, onuruna ve milli haysiyetine olan sarsılmaz bağlılığının, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının insanlık tarihi boyunca unutulmayacak çok önemli bir timsali. Bizler de o günleri her zaman hatırlamak, anlamak, hatırlatmak ve anlatmak sorumluluğundayız. Çünkü tarihini bilmeyen toplumların geleceği de olmuyor. Bu sergi özellikle gidip Çanakkale’de yaşananları görme imkanı olmayanların oradaki atmosferi hissetmesi açısından çok önemli” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise serginin 10 gün boyunca açık olacağını belirterek, “Özellikle çocuklarımızın Çanakkale ruhunu hissetmeleri, o duyguları yaşamaları, o bilince ulaşmaları oldukça kıymetli bir sergi. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm Marmaris yaşayanlarını bu sergiye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Sergiyi gezen öğrencilerden Efecan Özdemir, “Çanakkale’yi görünce yüzyıllarca geriye gidiyorsunuz. Geçmişte askerlerimizin bizim için neler yaptıklarını hatırlıyorsunuz” derken Berra Yılmaz ise, “Çanakkale’yi görmeyi çok istediğini belirterek aklıma verilen şehitler geliyor. Onları düşününce üzülüyorum. Şehitlerimizi minnetle anıyorum, gazilerimize de saygı ve sevgi aktarıyorum” dedi. Tuana Öder de, “Çanakkale’ye gidemediğimiz için bize bu tarz müze yapmışlar. Çok merak ediyorduk, getirenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.