Adana’nın Kozan ilçesinde, Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye’yi gezerek, bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye’yi gezerek, bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşı’nın izlerinin taşındığı ve savaşta kullanılan mermilerin, Milli Mücadele’nin görselleri ile sergilendiği müzede öğrenciler ve ilçe protokolü Çanakkale ruhunu yaşadı.

Osmangazi İmam Hatip Lisesi Spor Salonundaki müzenin açılışına; Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, OSB Müdürü Fatih Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Müzenin bir hafta ilçedeki okul öğrencilerine ve velilere açık olacağını kaydeden Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, "İlk önce Tepecikören’de köy öğrencilerimiz için gezici müzemiz açıldı. Osmangazi İmam Hatip Lisemizde de bugün açılışını gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca açık kalacak olan müzemizde hem okullarımızdaki öğrencilerimiz hem de ailelerinin gezebilme, Çanakkale ruhunu yaşama imkanı olacaktır. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.