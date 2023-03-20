Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin katkılarıyla Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye’yi gezen, bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi, ilçede ziyarete açıldı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda 26 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müze için bir açılış töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu müzeyi Akşehir’de ağırlamaktan şeref ve gurur duyduklarını belirterek, “Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü ecdadımız bu vatanı bize bırakırken kanlarını dökmekten kaçınmamışlar, canlarını cephede feda etmişler. Düşmana karşı destansı bir mücadele vermişler. Türk Milleti, bütün dünyaya; vatanı için, bayrağı için, ezanı için gerektiği yerde canını ortaya koyar, kimse bizimle baş edemez diye bir mesaj vermiş. Çanakkale destanını, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, tüm dünya literatürüne altın harflerle yazdırmıştır. Bu nedenle Çanakkale ruhunu özellikle Türk gençleri ve çocukları olarak iyi anlamamız lazım. Akşehir Belediyesi olarak bu nedenle Çanakkale’ye geziler düzenliyoruz. Ecdadımızın kahramanca yaptığı savaşı, gençlerimiz, çocuklarımız yerinde görsün, bu vatana daha çok sahip çıksınlar istiyoruz. Bununla da yetinmeyip zaman zaman ki geçen yılda gelmişti, gezici Çanakkale Müzesi’ni Akşehir’imize getirip, tüm Akşehir Halkımızla ve öğrencilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılan protokol ve öğrenciler hep birlikte müzeyi gezdi. Müze yetkilileri tarafından sergilenen materyaller hakkında bilgiler verildi. Müzeyi gezen öğrenciler; özellikle düşman uçakları tarafından havadan atılan ve yere düştüğünde sivri ucu havada kalan “yıldız çivi” adı verilen silahın, ayağına saplanan askeri savaştan bertaraf ettiği, paslı ve ucu zehirli olan demirin saplandığı bacağın kangrene dönüşmemesi için kesildiğinin anlatıldığı bölüm ile metrekareye 6 bin merminin düştüğünün canlandırıldığı bölümde hüzün yaşadılar. 26 Mart akşamına kadar açık kalacak müzeyi ilçe genelindeki tüm öğrencilerin gezeceği öğrenildi. Müzenin açılış törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.