Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi çerçevesinde Çanakkale’yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi çerçevesinde Çanakkale’yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile öğrencileri ecdatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve T3 Vakfı Genel Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam katıldı.

“Buna benzer başka bir proje yok”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, “Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi gerçekleştirdik. Bu gün itibariyle Çanakkale ziyaretlerinde 141 bin vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye’de uçakla gençleri Çanakkale’ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale’de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Biz de onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenliyoruz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımız teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünyanın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale’ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz” dedi.

“Tüm gençlere ulaşma çabası içerisindeyiz”

T3 Vakfı Genel Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, teknoloji anlamında önemli projeler yaptıklarına dikkati çekerek, “T3 Vakfı olarak 2016’nın sonunda 2017’nin başında teknoloji geliştiren bir Türkiye oluşturma yolumuzda birçok projeyi hayata geçirme ve gayreti içerisindeyiz. Bunların bir kısmında DENEYAP, TEKNOFEST, Bilim Merkezleri, Keşif Kampüsleri Çocuk Üniversitesi ve Özdemir Bayraktar Teknoloji Kurs Programıyla tüm gençlere ulaşma çabası içerisindeyiz. Geleceğin Türkiye’si siz gençlerin omuzlarında yükselecek” diye konuştu.