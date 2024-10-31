Çanakkale Boğazı’ndan geçen 112 metre uzunluğundaki ‘Global Lake’ isimli boş tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Samsun’dan Aliağa’ya giden 112 metre uzunluğundaki ‘Global Lake’ isimli boş tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Akbaş önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-3’ ve ’Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.