Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan yat, sürüklendi.
Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde 11 metre bounda içinde 3 kişi bulunan yat, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenen yat, çekilerek Çanakkale Marina’ya ulaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı” denildi.