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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı” denildi.

Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde 11 metre bounda içinde 3 kişi bulunan yat, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenen yat, çekilerek Çanakkale Marina’ya ulaştırıldı.

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