Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.