Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda 6 metrelik teknenin makineleri arıza yaptı. Tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye KEGM’ye ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

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