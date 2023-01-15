İzmir’in Aliağa Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki "Chona" isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makineleri arızalandı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 100 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı "Chona" isimli kargo gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Gemi römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

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