Çanakkale Boğazı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı’ndan İsrail’e seyir halinde olan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KIYEM-1 botu sevk edildi.
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