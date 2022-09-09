Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önlerinde içinde bir kişinin bulunduğu tekne karaya oturdu. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne kurtarıldı.

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