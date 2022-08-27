Çanakkale Boğazı’nda dün karaya oturan kargo gemisi ‘Mona’ römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

Çanakkale Boğazı’nda dün karaya oturan kargo gemisi ‘Mona’ römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

Sıkışan gaz parladı, 4 kişi yaralandı Sıkışan gaz parladı, 4 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı’ndan İsrail’e seyir halinde olan ‘Mona’ isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 groston ağırlığındaki kargo gemisi, dün liman önlerinde karaya oturdu. Geminin sualtı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek.