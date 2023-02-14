Rahatsızlanan personel bot ile Lapseki iskelesine getirilip, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ve Kocaeli’deki Yarımca Limanı’na giden 98 metre boyundaki, 2 bin 547 grostonluk Türk bayraklı ‘Zekai Önel’ gemisindeki bir personel rahatsızlandı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Rahatsızlanan personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

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