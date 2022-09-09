Boş olduğu belirlenen dökme yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

İspanya’nın Ceuta Limanı’ndan Rusya’nın Tuapse Limanı’na seyir halinde olan, 194 metre boyundaki Panama bayraklı ’Phoenix Dawn’ isimli dökme yük gemisi Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

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